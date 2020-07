4 dôvody, prečo dať čínštine šancu

Už roky mi ľudia vravia, že čínština je jazyk budúcnosti. Je samozrejmé, že mať tento jazyv životopise je výhoda, a otvorí vám brány k rôznym pracovným príležitostiam. Čo viac mi však prinesie úsilie, ktoré do tohto jazyka vložím?

Umožní vám dohovoriť sa s minimálne 1.4 miliardou ľudí po celom svete

Okrem Číny nájdete čínsky hovoriacich ľudí aj na Taiwane, v Singapure, v Malajzii či Indonézii. Navyše natrafíte na Číňanov aj kdekoľvek počas vašich potuliek po Európe. Vďaka tomu nazbierate množstvo zaujímavých zážitkov, a spojíte sa s čínsky hovoriacimi ľuďmi na úplne inej úrovni. Budete schopní zjednávať si cenu kabelky s čínskym predajcom v centre Benátok, alebo dostanete ponuku letnej stáže v čajovni v Šanghaji.

Spoznávate nielen jazyk, ale aj kultúru

Keď sa učíte po čínsky, učíte sa, ako premýšľajú ľudia z úplne inej kultúry. Niekedy sa mi zdá, že priam z inej planéty. Práve preto si rozširovaním slovnej zásoby rozširujete aj obzory. J Naučíte sa príslovia a porekadlá, ktoré vznikli pred stovkami rokov. Uvedomíte si, koľko vecí, ktoré vnímame ako samozrejmosť, niekde takmer vôbec neexistujú. Napríklad, hoci v Číne Vianoce poznajú, tento sviatok je tam „dovezený“ ako u nás Halloween. Nákupné centrá a medzinárodné kaviarne sú bohato vyzdobené, a z reproduktorov počuť vianočné koledy. 24. december je však bežný pracovný deň, a zahraniční študenti sa musia zmieriť s tým, že vianočné sviatky musia nemilosrdne tráviť v školskej lavici, pokiaľ nechcú chodiť poza školu.

Testuje vašu disciplínu a trpezlivosť

Myslíte si, že ste trpezliví? Máte pevnú vôľu? Čínština to preverí! Tým, že čínsky jazyk používa znaky a tóny,vyžaduje si jeho štúdium viac času a úsilia, a to najmä na začiatku, keď sa človek prvýkrát ponorí do týchto záhadných vôd, a snaží sa nejako zorientovať a nestratiť smer. Výziev a sklamaní môže byť preto viac, než sme čakali. Trpezlivosť a výdrž vás však odlíši od tých, ktorí spanikária pri prvej prekážke. Časom si budete hovoriť: „Ak som sa zvládla naučiť po čínsky, toto bude malina!“

Cibrí vaše hemisféry a činnosť mozgu

Podľa vedeckých výskumov bolo dokázané, že na rozdiel od jazykov, ktoré nie sú tonálne, učenie sa čínštiny zapája viac častí mozgu! V čínštine sa používajú štyri tóny. Jedna slabika, napríklad „ma“, znamená s každým tónom niečo iné. (viac v blogu Čínsky jazyk, dlhá cesta s veľkým prevýšením) Na rozpoznanie tónu a porozumenie určitého slova sa tak v mozgu aktivujú aj prepojenia, ktoré pri iných jazykoch ani nepohnú brvou. Dajte preto obom svojim hemiféram výdatný tréning, nech sú aj v budúcnosti vitálne a výkonné!

Ak ste typ človeka, ktorého zaujíma sebarozvoj, a chcete v živote napredovať, čínština vás bude na tejto ceste výborne sprevádzať. Ak aj niekedy zaspíte na vavrínoch, nečakane vás vráti opäť na zem.